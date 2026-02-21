Connect with us

Chivu annuncia, a due settimane dal derby: «Dumfries da domani in gruppo. Calhanoglu da lunedì»

Chivu a due settimane dal derby annuncia rientri importanti che non faranno felici i tifosi del Milan e anche Allegri

A distanza di due settimane dal derby di Milano la distanza in classifica tra l’Inter e il Milan è salito momentaneamente a 10 punti dopo il successo dei nerazzurri a Lecce. La speranza di Allegri è quella di arrivare alla stracittadina con la possibilità di andare a -4 e contare poi sul rush finale.

In questo senso conteranno anche le condizioni dei calciatori e da questo punto di vista Cristian Chivu sta recuperando dei pezzi da novanta. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN:

LE CONDIZIONI DI DUMFRIES E CALHANOGLU – «Denzel da domani è ufficialmente a disposizione e farà tutto con il gruppo, che fino adesso qualcosina gli abbiamo evitato. Anche Calhanoglu lunedì sarà a disposizione».

