Chiesa: «Sarà bellissimo giocare all’Olimpico, ecco che gara dovremo fare domani». Le parole dell’attaccante della Nazionale

Federico Chiesa, attaccante della Juventus e della Nazionale, ha parlato ai canali ufficiali della FIGC. Ecco le due dichiarazioni.

PAROLE – «Mi è dispiaciuto non aver partecipato agli ultimi due raduni ora sono contentissimo di essere qui e di poter dare una mano alla squadra. Sarà bellissimo giocare all’Olimpico. La gara di domani è fondamentale, ci giochiamo la qualificazione. Non bisogna sottovalutare i nostri avversari perché in campo internazionale le partite sono sempre difficili: c’è voglia di far bene e di raggiungere il risultato attraverso il gioco».