Chiesa Milan, le ipotesi legate a un suo ritorno in Serie A prendono sempre più quota: intanto Max Allegri… Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan sta monitorando con grande attenzione la situazione di Federico Chiesa in casa Liverpool. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, i rossoneri sarebbero in pressing sull’esterno offensivo, che dopo una stagione in Premier League non proprio brillante, potrebbe essere propenso a un ritorno in Serie A per ritrovare continuità e un ruolo da protagonista.

Chiesa, approdato ai Reds nell’agosto del 2024, ha avuto un’annata difficile, complice anche qualche infortunio e un minutaggio ridotto sotto la gestione di Arne Slot. Nonostante la vittoria della Premier League con il Liverpool, il suo contributo in termini di presenze e gol è stato limitato, e sembra che il giocatore non sia pienamente soddisfatto del suo percorso in Inghilterra. Questa condizione di “scontento” ha riacceso le sirene del mercato italiano, con il Milan in prima fila.

Il club rossonero, in piena fase di ristrutturazione sotto la guida di Massimiliano Allegri, vede in Chiesa il profilo ideale per rinforzare il proprio attacco. Allegri conosce bene il giocatore dai tempi della Juventus e ne apprezza le qualità, la grinta e la capacità di spaccare le partite con le sue accelerazioni. La prospettiva di lavorare nuovamente con un tecnico che lo stima e che potrebbe garantirgli un ruolo centrale nel progetto rossonero è un fattore che potrebbe spingere Chiesa a considerare seriamente un ritorno in Italia.

La trattativa si preannuncia complessa, soprattutto per l’ingaggio elevato che Chiesa percepisce al Liverpool. Tuttavia, il Milan, forte della sua volontà di rinforzare la rosa con elementi di comprovato valore e della necessità del giocatore di rilanciarsi, potrebbe studiare una formula, magari un prestito con diritto/obbligo di riscatto, per riportare l’ex Juventus a San Siro. I prossimi giorni saranno cruciali per capire se il pressing del Milan si tradurrà in un’offerta concreta e se Chiesa tornerà a calcare i campi della Serie A.