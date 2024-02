Chiesa Milan: spunta una rivale dalla Premier League, lo scenario in vista dell’estate

Il futuro di Federico Chiesa resta incerto: il rinnovo con la Juventus è in bilico e il calciomercato Milan si interessa, ma c’è concorrenza

Federico Chiesa a partire da quest’estate potrebbe non essere più un giocatore della Juventus. Il rinnovo con i bianconeri è in bilico e il calciomercato Milan fiuta l’affare.

Tuttavia i rossoneri devono fare i conti con la concorrenza del Liverpool. Secondo quanto riportato dagli inglesi di HITC per i reds è uno dei candidati per il dopo-Salah, visto che l’egiziano è tentato in estate dalla possibilità di trasferirsi in Arabia Saudita, con l’Al Ittihad in prima fila.