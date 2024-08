Chiesa Milan, il Barcellona prepara l’ASSALTO alla Juve: ecco l’idea dei blaugrana per arrivare all’attaccante bianconero

Federico Chiesa resta un nome caldo per il mercato Milan: l’attaccante è in uscita dalla Juve e fa gola a diversi club anche all’estero. Tra di essi c’è il Barcellona, che ha provato anche a sondare il terreno con i rossoneri per Leao. Trovando davanti a sé un muro eretto dal club rossonero, la squadra spagnola si concentra ora sull’acquisto del bianconero. Prevista un’accelerata nelle prossime ore con una prima offerta alla Juve che può includere un giocatore offerto come contropartita. A parlarne è il giornalista Marco Conterio di TMW.

PAROLE – «Riprende forza per il Barcelona il nome di Federico Chiesa della Juventus. È fuori dal progetto bianconero, è stato proposto nelle scorse settimane e dopo le prime riflessioni può arrivare l’accelerata del club di Laporta che però non ha ancora fatto mosse ufficiali con la Juve. Nella prima proposta può esserci uno scambio con un giocatore in uscita».