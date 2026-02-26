Chiellini chiarisce il futuro di Vlahovic: le dichiarazioni del dirigente della Juventus dopo l’eliminazione dalla Champions League

Chiellini interviene con decisione dopo il fallimento europeo dei bianconeri, chiarendo quello che sarà il futuro di Dusan Vlahovic

Il giorno dopo la cocente eliminazione dalla Champions League contro il Galatasaray, in casa Juventus è tempo di bilanci profondi e riflessioni necessarie. Giorgio Chiellini, storico ex difensore bianconero e attuale dirigente del club, ha analizzato il momento difficile con la consueta schiettezza, sottolineando come certi palcoscenici richiedano una tempra caratteriale non comune. Per la società torinese, la priorità resta la crescita del gruppo sotto la guida di Luciano Spalletti, il tecnico toscano celebre per la sua capacità di valorizzare il talento collettivo attraverso un calcio organizzato.

Tuttavia, il tema che scalda l’ambiente riguarda il mercato e, in particolare, la situazione di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, terminale offensivo dotato di un tiro mancino potentissimo e di una fisicità straripante, è al centro di numerose voci che lo accostano con insistenza al Milan. I rossoneri, infatti, hanno individuato nel numero 9 bianconero il profilo ideale per rinforzare l’attacco del Diavolo in vista della prossima stagione. Nonostante l’interesse del club meneghino, la dirigenza juventina sembra intenzionata a fare affidamento su di lui almeno fino al termine del campionato, nonostante il giocatore sia attualmente impegnato in un percorso di recupero fisico.

Secondo quanto riportato dall’agenzia ANSA, il dirigente ha espresso concetti chiari sulla mentalità richiesta per vestire la maglia della Vecchia Signora, distinguendo chi possiede lo spirito combattivo necessario da chi, invece, ha faticato a reggere l’urto della pressione internazionale. Il futuro del bomber serbo resta dunque un rebus che si intreccia con le ambizioni di via Aldo Rossi.

Di seguito, le parole rilasciate da Giorgio Chiellini ai microfoni di Sky:

VLAHOVIC – «Non c’è mai stato nessun dubbio sul suo futuro, è sempre stato una priorità. Oggi tra i giocatori si è visto chi non può andare in guerra ma anche e soprattutto chi ci può andare. Su Vlahovic vedremo, adesso sta dando il massimo per recuperare. Lui ha la Juventus dentro ed è un giocatore importante per noi fino a giugno».