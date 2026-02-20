Mercato Milan, duello con la big spagnola per Vlahovic? Cosa filtra sul serbo in vista di giugno

Mercato Milan, i rossoneri e il Barcellona si contendono Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto al termine della stagione

Il calciomercato estivo si preannuncia come uno dei più roventi degli ultimi anni, con un nome che sta facendo tremare le scrivanie delle big europee: Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, si sta profilando un vero e proprio duello tra il Milan e il Barcellona per accaparrarsi il centravanti serbo, il cui contratto con la Juventus scadrà ufficialmente il prossimo giugno.

Mercato Milan: Vlahovic tra Milano e la Catalogna

Con le elezioni del Barcellona fissate per il 15 marzo 2026, il presidente Joan Laporta ha già promesso un grande colpo per infiammare la piazza. Sebbene i nomi in cima alla lista siano Kane e Alvarez, Vlahovic rappresenta l’occasione d’oro a parametro zero che i blaugrana non vogliono farsi scappare.

L’Offensiva del Milan: I rossoneri sono sulle tracce del classe 2000 da tempo. Dopo l’interesse per Tresoldi, il Diavolo sogna il colpaccio d’esperienza e potenza fisica per completare l’attacco di Allegri. Portare Vlahovic a Milano significherebbe strappare alla concorrenza internazionale un giocatore da 64 gol in 162 presenze con la maglia bianconera.

I Numeri e l'Ingaggio: L'ostacolo principale resta l'ingaggio da 12 milioni di euro netti che il serbo percepisce attualmente. Una cifra monstre che il Milan proverebbe a spalmare su più anni, facendo leva sulla centralità del progetto tecnico.

Condizioni Fisiche: Attualmente Vlahovic è fermo per un infortunio agli adduttori, con il rientro previsto per l'inizio di marzo. Sia il Milan che il Barcellona osserveranno con attenzione le sue condizioni fisiche prima dell'affondo decisivo.

La strategia di Allegri

Per Max Allegri, ritrovare Vlahovic a Milano sarebbe il coronamento di un reparto offensivo stellare. Il tecnico livornese conosce perfettamente il serbo e saprebbe come valorizzarlo nel suo scacchiere tattico, magari alternandolo o affiancandolo ai giovani talenti già presenti in rosa.