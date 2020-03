Che ne sarà di questa Serie A contaminata? Le varie ipotesi al vaglio

La situazione relativa alla Serie A non è ancora chiara ai piani alti del calcio italiano: i possibili verdetti

Che ne sarà di questo campionato? Una situazione nebulosa che non trova ancora una sua definizione soprattutto ai piani alti del calcio italiano apparso totalmente spaesato sugli sviluppi della pandemia che coinvolge il pallone nostrano.

Le varie ipotesi sulla scrivania degli uffici di Via Rosellini nel caso in cui il campionato non terminasse secondo la prassi potrebbero certificare la possibilità di effettuare Playoff per le prime quattro squadre in classifica (Juve, Lazio, Inter, Atalanta) e la certezza per Roma e Napoli di partecipare alla prossima fase a gironi di Europa League. In questo determinato scenario rientra anche il Milan che sarebbe impegnato però nel turno preliminare ma difficilmente collocabile in un calendario che prevede la disputa di Euro 2020.