Il Milan si qualifica in semifinale se..: ecco tutte le combinazioni

Champions, il Milan si qualifica se..: ecco tutte le combinazioni. Le ipotesi per l’accesso alle semifinali sono tre

La qualificazione del Milan alla semifinale di Champions League passa attraverso tre ipotesi.

In caso di pareggio o di vittoria con più di un gol di scarto, i rossoneri passano il turno dei quarti. In caso di vittoria del Napoli nei novanta minuti con un gol di scarto, si va ai supplementari (e poi eventualmente ai rigori). In caso di successo del Napoli nei novanta minuti con più di un gol di scarto, sarebbe la squadra di Spalletti ad andare in semifinale.