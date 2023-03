Champions, ecco quanto incasserà il Milan per l’accesso ai quarti. Una parte sarà il premio Uefa, il restante deriverà da San Siro

Il pareggio contro il Tottenham a Londra e il conseguente passaggio ai quarti di finale di Champions League per il Milan vuol dire anche soldi: 20 milioni, per la precisione.

Come scrive Tuttosport, 10 milioni consistono nel premio UEFA per il passaggio del turno; gli altri 10 proverranno dalle casse di San Siro per la sfida di andata dei quarti, con Milan Tottenham che fa da precedente.