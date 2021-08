Champions League, sarà la prima volta nei tre stadi in gare ufficiali

Il Milan non aveva mai giocato in precedenza negli attuali stadi di Atletico Madrid, Liverpool e Porto. La curiosità

Il Milan giocherà nel girone B di Champions League contro Atletico Madrid, Liverpool e Porto. Tutti e tre gli stadi sono terre inesplorate dai rossoneri in competizioni ufficiali.

I colchoneros giocano infatti al Wanda Metropolitano solo dal 2017 e negli ultimi anni i rossoneri non hanno giocato le competizioni europee. Lo stadio do Dragão invece è stato inaugurato nel 2003 ma i milanisti hanno sempre evitato i portoghesi. Discorso diverso per il Liverpool, affrontato due volte in finale e quindi in gara unica, allo stadio Atatürk di Istanbul nel 2005 (vittoria inglese ai rigori dopo il 3-3 dei tempi regolamentari e supplementari) e allo Stadio Olimpico di Atene nel 2007 (vittoria italiana con il punteggio di 2-1).