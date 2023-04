Champions League, Napoli Milan: ecco dove seguirla in tv. Martedì è tempo di ritorno di Champions nella sfida tutta italiana

Martedì 18 aprile è tempo di ritorno dei quarti di andata di Champions League tra Milan e Napoli.

Il match di ritorno dei quarti di finale tra Napoli e Milan sarà trasmesso in diretta su Sky Sport. Sarà disponibile anche in chiaro su Canale 5 e in streaming su Infinity+