Champions League Milan: ultima chiamata per i rossoneri

Champions League Milan: domani a Milano arriva il Porto. I rossoneri si giocano le ultime chances per provare a risalire la china nel girone

Il Milan torna a San Siro per giocarsi la Champions League. A Milano, infatti, domani arriva il Porto di Conceicao, e i rossoneri devono vincere per tornare a sperare.

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, nonostante le tre sconfitte nelle tre gare sin qui disputate, il Milan resta ancora in corsa per la qualificazione agli Ottavi. Nel girone, infatti, solo il Liverpool di Klopp sta volando a punteggio pieno, mentre Porto e Atlético hanno raccolto entrambe 4 punti. Tutto è possibile, ma serve la vittoria domani per poter alimentare il fuoco della rimonta.