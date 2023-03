Champions League Milan, il sorteggio dei quarti: ecco quando. Bisognerà attendere la fine degli ottavi per avere il quadro completo

Nessuna regola, nessun limite: ai sorteggi dei quarti di finale di Champions League, per il Milan come per le altre squadre, vale tutto.

Il sorteggio si svolgerà venerdì 17 marzo alle ore 12:00 presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera).