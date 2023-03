Champions League, ultimi due match di ottavi: in campo il Napoli. In casa i partenopei attendono i tedeschi del Francoforte

Ultime due partite di ottavi di finale di Champions League, in programma entrambe stasera alle ore 21:00: si completerà stasera il quadro delle squadre ai quarti di finale, con il Milan che attende.

Scenderà in campo allo Stadio Maradona il Napoli contro Eintracht Francoforte, in vantaggio i partenopei per 2-0; altro match tra Real Madrid e Liverpool, con i madrileni forti del 5-2 dell’andata.