Champions League, ecco le quote dei bookmakers sulle italiane

I bookmakers sono già all’opera con le quotazioni della Champions League: di seguito quelle relative ai club italiani

I bookmakers non sono molto fiduciosi del cammino delle squadre italiane in Champions League. Ecco le quotazioni, in fondo troviamo l’Inter.

QUOTAZIONI– Per quanto riguarda le quote sulla vittoria finale della competizione, in questo momento gli analisti vedono favorito il City del buon Guardiola dato a 3,5 quindi il Psg a 5, il Liverpool a 6 e il Bayern Monaco a 7. I campioni uscenti del Real Madrid per il momento sono quotati a 10, mentre a 15 troviamo Tottenham, Barcellona e Chelsea. E le italiane? La prima ‘favorita’ è la Juventus data a 25, quindi il Milan a 33, l‘Inter a 40 e il Napoli addirittura a 100.