Champions League, Ceferin apre alle final eight: «Ci penseremo per il futuro»

Il presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin ha parlato della possibilità di riproporre le Final Eight in Champions League

Aleksander Ceferin, presidente dell’UEFA, ha parlato della possibilità di riproporre il modello delle Final Eight in Champions League. Queste le sue dichiarazioni in un’intervista concessa a Reuters:

«Siamo stati costretti a farlo ma alla fine possiamo dire di aver scoperto qualcosa di nuovo. Quindi ci penseremo di sicuro in futuro. Senza una gara di ritorno le squadre sono costrette a giocarsi il tutto per tutto, a segnare, con poche tattiche. Se tutto si gioca in una singola partita e una squadra segna, l’altra deve segnare il prima possibile. Se si tratta di un sistema con andata e ritorno, allora c’è tutto il tempo per vincere la partita successiva».