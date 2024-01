Chalobah Milan, rossoneri in forte pressing! Può lasciare subito il Chelsea con questa formule: le ultimissime

Trevor Chalobah è un obiettivo caldissimo per quanto riguarda il calciomercato in entrata del Milan. I rossoneri continuano a lavorare per cercare di strappare il difensore al Chelsea.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il classe 1999 è chiuso in casa Blues e resta un’opzione da tenere in considerazione soprattutto con una formula che preveda il prestito con obbligo di riscatto, una soluzione che il Diavolo gradirebbe.