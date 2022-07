Cessione Milan, continua la diatriba Blue Skye-Elliott: le ultime

Continua la diatriba tra il fondo Elliott e Blue Skye in merito alla cessione delle quote del Milan a Red Bird. Le ultime

Novità importanti in merito alla cessione del Milan ed alla diatriba tra il fondo Elliott e Blue Skye. La società che detiene il 4,3% delle holding che possiede il club contesta il passaggio di quote di maggioranza a Red Bird.

Secondo quanto riportato da Reuters, in data 5 luglio un giudice statunitense avrebbe permesso al socio di minoranza di venire in possesso di alcuni documenti per impedire legalmente al fondo statunitense Elliott, di portare a termine la vendita della maggioranza del club rossonero.