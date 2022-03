Il campione di UFC Conor McGregor sarebbe intenzionato ad acquistare il Chelsea

Dopo l’annuncio di Abramovich sul voler cedere il Chelsea, visto quanto sta accadendo in Ucraina, gli acquirenti si sono subito fatti avanti. Tra questi ci sarebbe anche il noto lottatore Conor McGregorche ha infiammato il web con un tweet in cui mostra la chat con l’amministratore dei suoi beni in cui dichiara di essere disposto ad acquistare i Blues.

Successivamente, poi, il campione UFC ha postato una clip videogame in cui si mostra in conferenza stampa nella sala del Chelsea