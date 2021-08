Cena con Virginia Raggi, Ferrero: «Candidato sindaco? Vi dico...»

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha cenato con Virginia Raggi, sindaca di Roma: dettagli e dichiarazioni

Cena insieme a Testaccio, Roma, per la sindaca della Capitale, Virginia Raggi, e per il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. L’agenzia adnkronos.com ha ipotizzato una possibile candidatura del patron blucerchiato alle elezioni e ha raccolto le sue dichiarazioni.

SINDACO E ROMA – «Possibile mia candidatura? Lo scopriremo presto. Il sindaco Raggi adora veramente questa città e lo sport. Ha amministrato bene la città per quattro o cinque anni. Sono qui con la sindaca perchè tutti i bambini della città abbiano modo di giocare. Un onore per me essere qui. Che facciamo, viene un altro sindaco e disfa tutto? Lo sport è vicino alla sindaca Raggi. Nessuno ha mai fatto tanto come lei per i ragazzini in mezzo alla strada. L’abbiamo massacrata ma ora va sostenuto. E’ un raggio di sole».

FLAMINIO – «Ho già parlato con la Raggi. Non ho avuto il piacere di prendere la Roma perchè sono venuti quelli più ricchi di me».

MERCATO – «Ribery? No, non viene con me Ribery».