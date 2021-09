Ceferin: «La UEFA dice no al Mondiale ogni due anni. La FIFA...»

In un’intervista al Times, Aleksander Ceferin boccia pesantemente l’ipotesi di giocare un Mondiale ogni due anni. Le sue parole

«Noi della UEFA e i sudamericani della CONMEBOL siamo sulla stessa linea e potremmo decidere di non partecipare. Io penso che non accadrà mai, si andrebbe contro ai principi basilari del calcio. Giocare un torneo di un mese ogni estate sarebbe dura per i giocatori. La Coppa del Mondo vale tanto proprio perché si gioca ogni quattro anni e tutti la aspettano. Come le Olimpiadi. Noi non sosteniamo il Mondiale ogni due anni e spero che la FIFA torni in sé. Mondiali ed Europei devono svolgersi ogni quattro anni, l’importanza di queste due competizioni è tale proprio perché si svolgono in questo lasso di tempo. Disputarne ogni due anni non porterebbe al doppio del reddito. Per la UEFA potrebbero esserci benefit finanziari, ma il problema è che uccideremmo il calcio. E i giocatori».