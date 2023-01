Ceccarini: «Milan, Bennacer è blindato. E Leao…»

Niccolò Ceccarini, noto esperto di mercato, ha fatto il punto sui rinnovi di Bennacer e Leao in casa Milan: le sue parole

Dalle colonne di TMW, Niccolò Ceccarini ha parlato così di Bennacer e Leao:

«Milan-Leao, comincia la settimana più importante, quella del nuovo incontro. Da una parte Maldini e Massara, dall’altra l’entourage del giocatore composto dall’avvocato Ted Dimvula e dal padre di Rafael. Il summit se non decisivo potrebbe essere determinante per porre le basi principali dell’accordo. Come già si sa il club rossonero è pronto a sfondare il tetto massimo degli ingaggi, proponendo a Leao un contratto da più di 7 milioni di euro a stagione (inserendo i bonus) anche per venire incontro alle esigenze dell’attaccante che deve sistemare la questione economica relativa alla multa da pagare allo Sporting (un po’ meno di 20 milioni di euro)».