Ceballos Milan: derby di mercato per il talento blancos. Il punto

Ceballos Milan: dalla Spagna continuano le voci che vogliono il centrocampista lontano dal Real Madrid. Derby all’orizzonte con l’Inter?

Nuove indiscrezioni derivanti dalla pista Ceballos Milan. Il giocatore non rientra più nei piani di Ancelotti e sarebbe sempre più lontano dal Real Madrid. Secondo quanto riferisce El Nacional, sulle tracce del centrocampista ci sarebbe un forte interesse dell’Inter.

Infatti, Ceballos sembra essere una precisa richiesta di Simone Inzaghi alla società. Sul classe ’96 c’è da tempo anche il Milan, che però si limita a sondare senza essere concretamente interessato ad affondare il colpo. In queste settimane, però, non è da escludere un derby di mercato per accontentare le richieste blancos.