Castillejo, ritorno di fiamma del Getafe: le ultime sulla trattativa

Castillejo, ritorno di fiamma del Getafe che potrebbe provare il colpo last minute: le ultime sulla trattativa per la cessione dell’esterno

Tra i pochi possibili partenti in casa Milan, oltre a quello di Andrea Conti, figura il nome di Samu Castillejo, che nelle prossime ore potrebbe lasciare la città in quanto non rientra tra i piani della società rossonera.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Maldini e Massara starebbero aspettando un’offerta ufficiale per l’esterno rossonero dal Getafe, già interessato allo spagnolo in passato. I biancoblù starebbero però aspettando, prima di procedere, di concretizzare la cessione di Cucurella al Brighton.