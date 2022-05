Castillejo Milan: tornare in Liga resta l’opzione più quotata

Tra i nomi in uscita dal Milan per la prossima stagione c’è quello di Castillejo. Per lo spagnolo tornare in Liga resta l’opzione più quotata

Come riportato da Calciomercato.com già a gennaio il Milan aveva lavorato alla sua uscita e in estate, a un anno dalla scadenza del contratto, ripartirà la missione con una destinazione già chiara, la Spagna