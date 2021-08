Castillejo al Getafe: una trattativa che si preannuncia lunga e incerta

Samu Castillejo al Getafe: l’accordo tra il calciatore e il club è stato trovato, mentre è molto distante quello economico col Milan

La strada che potrebbe condurre Samu Castillejo nella sua terra d’origine, la Spagna, appare tutt’altro che priva di ostacoli e insidie: secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, la trattativa tra i due club appare ben lontana da una soluzione definitiva.

La dirigenza rossonera ha ben delineata la strategia per privarsi del proprio numero 7: un pagamento cash stanziato tra gli 8 e 10 milioni, ossia la cifra esatta per non registrare nessun tipo di minusvalenza a bilancio. Da parte loro, gli Azulones spagnoli, forti dell’accordo trovato con l’entourage del giocatore, spingono per una soluzione in prestito con diritto di riscatto.