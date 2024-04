Cassano torna in tv! L’annuncio di Adani sull’ex Milan: ecco cos’ha detto l’ex difensore dell’Inter. Quando il ritorno di FantAntonio?

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Lele Adani, opinionista ed ex calciatore dell’Inter, ha fatto un annuncio a sorpresa su Antonio Cassano. Il barese ex Milan ed Inter tornerà in tv nella puntata di questa sera della Domenica Sportiva:

L’ANNUNCIO – «Verso mezzanotte, collegato con noi, cinque mesi e mezzo dopo l’ultima volta che ha parlato di calcio pubblicamente, il mio amico Antonio Cassano. Rimanete con noi».