Cassano stronca Dybala: «Senza personalità». E attacca tutta la Juve

Cassano a Bobo Tv ha criticato la Juve, Dybala e non solo dopo il pareggio dei bianconeri contro l’Udinese. Le dichiarazioni

Antonio Cassano, alla Bobo Tv, ha criticato la Juve e non solo dopo il pareggio in rimonta con l’Udinese alla prima giornata di Serie A.

«La Juve stava vincendo 2-0 senza sapere perché. L’Udinese era in vacanza. Sul 2-1 i friulani difendevano anziché attaccare. La Juventus gioca molto male, sembrava che volesse farsi due gol da sola, dal momento che l’Udinese non aveva intenzione di segnare. C’è un grande problema e questo grande problema si chiama Ronaldo. Lui vuole andare via. Dybala? Vuole essere al centro dell’attenzione e sentirsi la stella delle stelle. Io credo che gli manchi personalità, che abbia bisogno ancora di qualcosa al livello caratteriale. Quando c’è un giocatore sopra di lui ne risente tanto».