Cassano su Pioli: «È stato messo in croce eppure ha vinto uno scudetto con gente come Krunic, Kjaer e Calabria». Le parole dell’ex giocatore

L’ex calciatore Antonio Cassano ha analizzato la posizione di Pioli sulla panchina del Milan a Domenica Sportiva

LE PAROLE – «Siccome Allegri si basa sui risultati e non ha vinto nulla, dovrebbe fare un passo indietro. La Juve ha 17 nazionali e ha speso 160 milioni ma gioca alla carlona, non riescono a fare tre passaggi. Quando dice che la Juve deve arrivare quarta, prende in giro tutti. Guardate il Bologna, gioca un calcio meraviglioso e ha speso 1,50 euro. Pioli è stato messo in croce perché non è amico dei giornalisti eppure ha vinto uno Scudetto e ha fatto una semifinale di Champions, Allegri è sempre ben voluto. Ha vinto con Krunic, Bennacer, Calabria, Kalulu, Kjaer, con questa gente qua. Ed era molto più forte la Juve. Se non cambiamo atteggiamento, diventeremo uno dei campionati peggiori d’Europa».