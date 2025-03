Cassano parla del Milan e del suo momento di crisi: dichiarazioni nette!

Cassano parla sul programma Twitch ‘Viva El Futbol’ riguardo la situazione di crisi del Milan. Segui le ultimissime sul club rossonero

Le dichiarazioni di Cassano sulla situazione di crisi del Milan.

“Furlani non ha competenze nel mondo del calcio, non sa scegliere né i giocatori né gli allenatori. Avrebbe dovuto assumersi maggiori responsabilità. Aveva scelto Fonseca, per poi mandarlo via e prendere Conceiçao, che ha le sua colpe. Da quando è arrivato non ho ancora visto una partita fatta bene, ho visto solo spezzoni di risse, poco equilibrio e confusione, una specie di Mourinho due. La gara di ieri è stata veramente brutta, quasi peggio del famoso 5-0 a Bergamo. Quindi anche l’allenatore ha le sue responsabilità“.

Cassano ha poi continuato: “Ieri (domenica, ndr) Nuno Tavares ha fatto vedere a Theo come si fa il terzino sinistro, ha fatto una partita clamorosa tra attacco e difesa. Theo prende 5 milioni, Leao 8. L’unico che ha dato tutto è stato Reijnders, ha giocato in qualsiasi posizione, tra centrocampo e attacco. La squadra è nona in classifica, non si vede una partita decente e nessuno che tira fuori gli attributi“.