Cassano: «Milan travolto dalla decima squadra di Premier». L’analisi dell’ex attaccante rossonero

Antonio Cassano sul proprio profilo Instagram analizza così la sconfitta del Milan col Chelsea.

Le sue parole «Il Milan, pensavo ieri, è la squadra più forte in Italia. Va con una squadra che è decima in Inghilterra e viene travolta. A livello di qualità, intensità e velocità di pensiero e di palla ti danno una rumba. In Italia loro vincono a destra e a sinistra e fanno la differenza, poi vai in Europa e queste squadre qua ti travolgono. Ha preso una rumba clamorosa».