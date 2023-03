Cassano parla del futuro di Spalletti: «Penso al Milan…». L’ex calciatore lancia una sua previsione sul tecnico del Napoli

Presente alla Bobo TV su Twitch, l’ex rossonero Antonio Cassano ha parlato di Luciano Spalletti e di un futuro lontano al Napoli, con il Milan in un ipotetico scenario.

Ecco le sue parole: «Futuro Spalletti? Per condivisione di idea di gioco, io lo vedrei bene al Real Madrid, in caso di addio di Ancelotti. Per quanto riguarda l’Italia, sicuro non andrebbe alla Juventus, non durerebbe un giorno e mezzo. In Serie A penso solo Milan o Fiorentina»