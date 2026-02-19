Cassano attacca Allegri dopo Leao: «È l’anticalcio, come mai non vince più? Al Milan lo abbiamo fatto vincere noi…»

Cassano, intervistato da Il Messaggero, torna ad attaccare Allegri: ecco le critiche dell’ex calciatore

Antonio Cassano non usa giri di parole quando si tratta di Massimiliano Allegri. In un’intervista rilasciata a Il Messaggero, “Fantantonio” ha analizzato senza filtri la filosofia calcistica dell’allenatore livornese, oggi sulla panchina rossonera. Secondo l’ex talento di Bari Vecchia, il gioco espresso dalle squadre di Allegri sarebbe privo di contenuti tecnici e tattici: «È anticalcio. Allegri ha sempre proposto zero».

Un attacco frontale che scava anche nel passato, risalendo ai tempi in cui i due condividevano lo spogliatoio a Milanello. Cassano rivendica il merito dei successi di quella squadra, minimizzando l’impatto della guida tecnica.

Cassano, il fallimento della filosofia del risultato

Secondo Cassano, il gruppo storico del Milan fu il vero motore dello scudetto vinto nel 2011: «Al Milan gli abbiamo fatto vincere lo scudetto, senza fare quello che diceva lui». Il punto centrale della critica riguarda però la coerenza dei risultati recenti. Se la giustificazione di Allegri è sempre stata legata alla concretezza del tabellino, Cassano sottolinea come questa logica stia venendo meno.

«Dice sempre che conta vincere: ok, allora con la Juve ha vinto zero, quest’anno zero, come mai non vinci più e continui ad allenare e guadagnare soldi?» ha incalzato l’ex calciatore. Per Cassano, dunque, il ciclo del tecnico sarebbe ormai privo di argomentazioni valide, mettendo in discussione non solo la qualità estetica del gioco, ma anche l’efficacia che lo ha reso celebre in passato.