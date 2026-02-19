Connect with us

HANNO DETTO

Cassano attacca Allegri dopo Leao: «È l’anticalcio, come mai non vince più? Al Milan lo abbiamo fatto vincere noi…»

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

3 ore ago

on

By

Cassano

Cassano, intervistato da Il Messaggero, torna ad attaccare Allegri: ecco le critiche dell’ex calciatore

Antonio Cassano non usa giri di parole quando si tratta di Massimiliano Allegri. In un’intervista rilasciata a Il Messaggero, “Fantantonio” ha analizzato senza filtri la filosofia calcistica dell’allenatore livornese, oggi sulla panchina rossonera. Secondo l’ex talento di Bari Vecchia, il gioco espresso dalle squadre di Allegri sarebbe privo di contenuti tecnici e tattici: «È anticalcio. Allegri ha sempre proposto zero».

Un attacco frontale che scava anche nel passato, risalendo ai tempi in cui i due condividevano lo spogliatoio a Milanello. Cassano rivendica il merito dei successi di quella squadra, minimizzando l’impatto della guida tecnica.

Cassano, il fallimento della filosofia del risultato

Secondo Cassano, il gruppo storico del Milan fu il vero motore dello scudetto vinto nel 2011: «Al Milan gli abbiamo fatto vincere lo scudetto, senza fare quello che diceva lui». Il punto centrale della critica riguarda però la coerenza dei risultati recenti. Se la giustificazione di Allegri è sempre stata legata alla concretezza del tabellino, Cassano sottolinea come questa logica stia venendo meno.

«Dice sempre che conta vincere: ok, allora con la Juve ha vinto zero, quest’anno zero, come mai non vinci più e continui ad allenare e guadagnare soldi?» ha incalzato l’ex calciatore. Per Cassano, dunque, il ciclo del tecnico sarebbe ormai privo di argomentazioni valide, mettendo in discussione non solo la qualità estetica del gioco, ma anche l’efficacia che lo ha reso celebre in passato.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Pavlovic Pavlovic
Ultimissime Milan30 minuti ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: Sospiro di sollievo per l’infortunio di Pavlovic. Ecco l’arbitro del match contro il Parma

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

4d287408 8f11 48f5 9e29 707b49a9648a 4d287408 8f11 48f5 9e29 707b49a9648a
News23 ore ago

Gattuso dal Milan alla Svizzera: il retroscena di Degennaro nella puntata odierna di “Italiani all’estero” -VIDEO

Gattuso dal Milan alla Svizzera rivive nel racconto inedito di Marco Degennaro, che svela come l’attuale CT dell’Italia sia approdato...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×