Allegri a TL: «Il calcio è meraviglioso ma strano. Fabregas? E’ una questione di rispetto. Sulla classifica dico questo»

Allegri, tecnico del Milan, ha analizzato anche a TeleLombardia il pareggio ottenuto ieri sera contro il Como: le dichiarazioni

Nel post-partita di Milan-Como, un Massimiliano Allegri visibilmente contrariato ma lucido ha analizzato il pareggio ai microfoni di TeleLombardia.

PAROLE – «E’ una questione di comportamento. Si parla tanto di comportamento quando poi si comportano al contrario. Alla fine sono stato espulso io e mi dispiace, perché domenica non sarò in panchina. Pareggio? Un punto guadagnato perché abbiamo giocato solo noi, abbiamo guadagnato sulla Roma, Juve e Napoli. Il campionato è ancora lungo. Guardo sempre indietro, il calcio è meraviglioso ma strano».