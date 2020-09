Caso Messi: è guerra aperta tra La Liga e papà Jorge

E’ scontro totale tra il papà di Messi che sostiene che il figlio possa liberarsi a zero e La Liga che conferma la clausola da 700 milioni

E’ stato un pomeriggio di botta e risposta quello tra il papà di Leo Messi e La Liga a colpi di comunicati ufficiali. Dopo la dichiarazione del 30 agosto in cui la lega calcio spagnola confermava l’esistenza di una clausola da 700 milioni tra ‘la Pulga’ e il Barcellona, oggi pomeriggio è arrivata la risposta di Jorge Messi.

Secondo quanto sostiene il padre del sei volte Pallone d’Oro, c’è invece una clausola nel contratto che permette a Messi di liberarsi a zero e che La Liga non fosse in possesso del documento corretto. Non si è fatta attendere la risposta de La Liga che invece ha stigmatizzato la lettura del contratto fatta dall’entourage di Messi, definendola “fuori contesto” e confermando l’esistenza e la validità della clausola da 700 milioni.