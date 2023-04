Casarin dopo Juve Napoli: «Questo deve essere il Var!» Var intervenuto invece in occasione di Milan Lecce per il rigore

Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio Rai 1, l’ex arbitro Paolo Casarin ha parlato di Var, intervenuto anche in Milan Lecce:

LE PAROLE – «Episodio Gatti? Non vedo perché bisogna fare il grande caso. Ma il caso è se l’arbitro con il Var può correggersi, ovvero un grande atto di umiltà. Fabbri non ha visto fallo tra Milik e Lobotka, poi è tornato indietro e ha tolto il gol. Questo deve essere il Var. La vogliamo questa tecnologia oppure dobbiamo tornare indietro: io qui mi trovo sempre a difendere l’operato degli arbitri dopo 65 anni di arbitraggio. Loro fanno ciò che gli viene detto ed è chi produce queste cose che deve essere all’altezza del compito e non fare l’inventore del nulla».