Carragher: «In finale di Champions con il City, Inter e Milan…». Ecco le parole dell’ex difensore inglese

Ai microfoni di The Overlap, come riportato da calciomercato.com, l’ex difensore del Liverpool Jamie Carragher ha parlato di Champions e delle possibilità di Milan e Inter in un’eventuale finale.

Ecco le sue parole: «Le italiane non avrebbero alcuna chance in un’eventuale finale. Non credo assolutamente che per il City ci sarebbero problemi contro una delle due milanesi. Tutto dipende dalle gare contro il Real Madrid. Penso che il City abbia una squadra migliore, ma sappiamo cos’è il Real in questa competizione».