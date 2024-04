Sassuolo Milan, Carnevali senza filtri: «Abbiamo poco da perdere. Sarà una partita…». Le parole del ds della formazione neroverde

Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in vista della sfida di campionato tra Sassuolo e Milan. Ecco le parole del ds della formazione neroverde:

PAROLE – «Chance salvezza sono diminuite, ma ci sono ancora. Crediamo nella salvezza nel modo più assoluto: vorrei giocare io per l’energia che ho. Ci occorrerebbe una vittoria importante per sbloccarci e aiutarci a togliere qualche paura. L’ottimismo fa parte di me: questa squadra può fare molto di più, ne sono convinto. Partita con il Milan? Siamo in un momento di difficoltà, a volte giocare contro queste squadre alleggerisce l’animo perché hai poco da perdere».