Carnevali Milan, il dirigente svela il RETROSCENA! La verità sull’interesse dei rossoneri

Carnevali Milan, il dirigente svelta il RETROSCENA! La verità sull’interesse dei rossoneri in passato. Ecco cos’ha detto

Nel corso della sua lunga intervista concessa ai microfoni di Radio Serie A, il direttore sportivo del Sassuolo, Giovanni Carnevali, risponde così in merito ad un presunto interesse nei suoi confronti di Milan, Juve ed Inter. Il retroscena svelato dal dirigente.

OFFERTE DA ALTRI CLUB – «È vero che ho avuto delle richieste, ma le ho ricevute nel momento in cui il Dottor e la Dottoressa Squinzi non stavano bene. Onestamente non mi sono sentito di prenderle in considerazione, per me non poteva essere accettabile, pensavo che sarebbe stata una pugnalata per loro. Chi mi voleva tra Juve, Milan o Inter? Potrebbe essere una di queste tre, per non dire una bugia non si dice nulla».

L’INTERVISTA INTEGRALE A CARNEVALI SU CALCIONEWS24.