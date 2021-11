Ancelotti: «Allenare una Nazionale? Vi svelo il mio pensiero»

Intervistato da Faustino Asprilla, Carlo Ancelotti ha parlato della possibilità di diventare ct un giorno. Le sue dichiarazioni

Intervistato da Faustino Asprilla per ESPN F360, Carlo Ancelotti ha detto la sua sul calcio colombiano.

JAMES – «Non so se ha fatto bene ad andare in Qatar. Penso che l’importante per lui sia giocare, che possa mostrare le sue qualità».