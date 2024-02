Caressa sicuro su Jovic: «Titolare? No, deve fare questo». Le parole del giornalista sull’attaccante serbo del Milan

Fabio Caressa ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 di Luka Jovic. Ecco le parole del giornalista sull’attaccante rossonero:

PAROLE – «Jovic titolare? No, deve continuare fare quello che sta facendo adesso, per l’altro molto bene. Nel calcio moderno si gioca con 14 calciatori, e quindi è l’elemento fondamentale. Mi viene in mente l’esempio di qualche anno fa con l’Atalanta, quando Muriel subentrando dalla panchina a Zapata ne fece tipo 11».