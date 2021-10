Caressa: «Orsato? La toppa è peggio del buco»

Fabio Caressa senza peli sulla lingua contro la decisione di Orsato di non concedere il gol alla Roma ma fischiare il rigore

Fabio Caressa senza peli sulla lingua contro la decisione di Daniele Orsato di non convalidare il gol ad Abraham ma fischiare il rigore alla Roma contro la Juventus. Le parole del giornalista di Sky Sport.

«Orsato ha commesso un errore clamoroso per un arbitro esperto come lui. Poi, riguardo all’audio captato negli spogliatoi, se possibile la toppa è peggio del buco: in una situazione così confusa, aspetti la fine dell’azione e poi fischi. Si è praticamente inventato un altro regolamento. In questo weekend abbiamo visto tantissimi errori arbitrali, mi sembra ci sia un partito no VAR tra i direttori di gara. Tutti errori per non andare a vedere il VAR. Così la situazione diventa problematica».

LEGGI ANCHE SU CALCIONEWS24