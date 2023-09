Caressa lo svela sulle rotazioni del Milan: «A Milanello Pioli ci ha detto che…». Le sue parole negli studi di Sky

Fabio Caressa è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del Milan. Di seguito le sue dichiarazioni.

CARESSA – «Pioli, quando abbiamo fatto la lezione tattica a Milanello, ci ha detto che le rotazioni per il turnover sono studiate… Cioè loro hanno un sistema di dati, anche fisici, per cui stabiliscono chi far riposare e quando, anche in base alle sensazioni e all’avversario»