Caressa attacca Mancini: «Scelte contraddittorie: tipo Tonali…». Le parole del giornalista dopo l’ultima prestazione dell’Italia

Nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay Fabio Caressa parlato dell’Italia, reduce dalla sconfitta contro l’Inghilterra, attaccando Mancini: c’è anche la scelta di lasciare in panchina il rossonero Tonali. Ecco le sue parole:

IL DURO ATTACCO – «Una delle peggiori squadre viste forse negli ultimi vent’anni. A centrocampo Mancini ha fatto scelte che non ho capito: si lamenta che non ci sono giovani, ma ci sono, come Tonali, Scalvini o Locatelli. Ma lui ha preferito con i giocatori degli ultimi Europei. sapete quanto stimi Mancini, ma non puoi lamentarti che non giocano i giovani e poi sei il primo a continuare con la squadra dell’Europeo. Se io fossi Scamacca sarei un filo infastidito dalla scelta di Retegui, che comunque ha avuto coraggio a venire in Italia. Stesso discorso si può fare in difesa: se giochi a quattro, perché non mettere l’unico difensore abituato a giocare a quattro, Romagnoli? Mi sembrano troppe contraddizioni»