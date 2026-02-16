Cardinale torna a Milanello dopo il rifinanziamento del debito: colloquio con Allegri e i complimenti a Maignan

Cardinale torna a Milanello a neanche un mese di distanza dall’ultima volta: dalle parole ad Allegri ai complimenti per Maignan

Come riportato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale è tornato a calcare i campi di Milanello per dare un segnale di forza e continuità. A meno di un mese dalla sua ultima visita, il proprietario di RedBird ha voluto far sentire la propria vicinanza al gruppo. Durante il lungo colloquio con Massimiliano Allegri e i giocatori, il manager americano ha voluto trasmettere la carica necessaria per il finale di stagione, ribadendo la centralità del club nei suoi progetti.

Un momento di particolare rilievo è stato il faccia a faccia con Mike Maignan. Cardinale ha espresso grande soddisfazione per il recente rinnovo contrattuale del portiere francese. Secondo quanto riferito dalla «Rosea», il proprietario avrebbe dichiarato: «Applaudo il Milan, ringrazio Maignan e do la carica per vincere ancora insieme». Parole che blindano il leader della difesa e rassicurano tutto l’ambiente rossonero.

Cardinale, l’era post-Elliott e la nuova solidità finanziaria

La visita di ieri ha un significato speciale: è la prima dopo che l’americano, grazie a Comvest Credit Partners, ha completato il rifinanziamento del debito che lo legava al fondo Elliott. Con l’uscita di scena definitiva dei Singer a fine gennaio, il Milan entra in una fase di piena autonomia gestionale. Questa stabilità finanziaria è coerente con la visione strategica della proprietà, che punta a una crescita costante sotto la guida tecnica di Max Allegri.