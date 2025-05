Cardinale Milan, retroscena da urlo! Era rimasto affascinato da questo DS, voleva lui

Cardinale Milan, clamoroso retroscena: il numero uno di RedBird e patron rossonero era rimasto affascinato da Fabio Paratici

Ospite al Podcast Aria Fritta, Carlo Pellegatti ha svelato questo retroscena sul nuovo DS del Milan:

PAROLE – «Mi domando cose, perché non mi sfugge, questa è la domanda epocale: perché abbiamo un proprietario, RedBird, Gerry Cardinale, che incontra con Zlatan Ibrahimovic il 28 febbraio Paratici oltre agli altri due. Lo rincontra con Giorgio Furlani a Londra e, ti do questa notizia, ed è rimasto affascinato (Cardinale, ndr) dal business plan che gli ha fatto Paratici. Cardinale aveva già scelto Tare? Ma chi l’ha detto, ma figurati!. Nella notte dei lunghi coltelli, dal 3 al 4 aprile, mercoledì 2 aprile c’era già il contratto depositato dai due avvocati. L’errore di Paratici è il non averlo firmato quel 2 aprile, perché c’era ancora qualche clausolina che voleva esaminare. Il 3 aprile sembrava tutto fatto, il 4 mattina tutto finito. E allora sembrava che non dovesse più venire, per le pressioni, per lui, per tutto quello che vuoi. E Gerry Cardinale lo va a rincontrare sabato 19. Allora la domanda è: perché lo va a rincontrare? Perché Paratici era la figura che a lui era piaciuta di più. Un po’ per il business plan un po’ perché tu prendi Paratici, uno dei grandi direttore sportivi che ci sono in circolazione. Allora il discorso è che sembrava tornato alla carica, ma improvvisamente è saltata la cosa con Paratici che andrà al Tottenham. Ma come mai il proprietario che voleva Paratici, anche con tutti i problemi, e ricordo le parole di Gravina, se tu sei il padrone di casa, vuoi la pittura verde, arrivo io e te la faccio giallia…non lo so».