Capello commenta la stagione del Milan: qualificazione in Champions ancora aperta, ma possibilità minima! Le parole. Segui le ultime

Fabio Capello, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha risposto così alla domanda sulle eventuali possibilità (pochissime) per il Milan di conquistare una miracolosa qualificazione in Champions. Il pareggio in Lazio-Juve e lo scontro diretto tra Atalanta e Roma, potrebbe lasciare vivo un ultimo spiraglio.

CLASSIFICA – «La classifica del Milan parla in un modo, il gioco in un altro. Ultimamente i risultati sono arrivati, però il Milan anche quando vince concede tanto e gioca per

venti minuti. Nell’ultimo periodo sta facendo molto bene il portiere Maignan. Non è un Milan che domina. L’aspetto positivo è che reagisce sempre: non un dettaglio. Certo, con quello che hanno speso sul mercato i rossoneri avranno dei rimpianti per la classifica attuale e la Champions».