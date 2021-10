Capello: «Porto? Qualità superiore rispetto agli avversari in campionato»

Fabio Capello ha elogiato il Porto spiegando come in Champions League la qualità degli avversari sia superiore rispetto alla Serie A

Fabio Capello ha elogiato il Porto spiegando come in Champions League la qualità degli avversari per il Milan sia superiore rispetto alla Serie A. Le sue parole a Sky Sport.

«Il Milan ha sofferto la qualità, il palleggio e il pressing dei giocatori del Porto, che hanno giocato a una velocità superiore e non hanno permesso ai rossoneri di giocare la palla. I portoghesi hanno creato diversi problemi al Milan, tirando tanto in porta: avrebbero potuto segnare anche più di un gol. Il valore degli avversari in campionato è più basso rispetto a quelli della Champions League. Queste squadre non ti danno respiro, sono di un altro spessore».