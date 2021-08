Capello: «Esame di laurea per il Milan. La mia favorita per lo scudetto»

L’allenatore Fabio Capello ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica esprimendosi sul Milan e sulla sua favorita per lo scudetto

Capello, allenatore di cinque scudetti, nelle ultime ore ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica soffermandosi sulla situazione del Milan e sulla squadra che ritiene favorita per la vittoria del campionato. Ecco le sue parole.

Sulla bagarre per i posti in Champions: «Mi aspetto una battaglia totale. Per il Milan, che ha fatto un buon mercato, sarà l’esame di laurea. Non potrà continuare a fare la bella sopresa. Diaz, Tonali e Leao ottimi giocatori, devono crescere davvero.»

Sulla favorta per lo scudetto: «La Juve ritroverà sicurezza, sempre che i calciatori non facciano l’errore di affidare tutte le responsabilità ad Allegri. L’inter resta la squadra più forte. Sono stati venduti giocatori importanti, giustamente voluti da Conte, ma l’ossatura sopravvive: stesso portiere, stessa difesa, stesso centrocampo. Dzeko garantisce gol, Dumfries è valido. Inzaghi dovrà sprontare il gruppo a dimostrare che il campionato non l’hanno visto solo Conte e Lukaku.»